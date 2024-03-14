По данным муниципального парламента, документы в конкурсную комиссию представили директор ООО «Правозащита» Игорь Данилов и директор Ассоциации судовладельцев Западной Сибири Александр Каракоцкий.
Как сообщал «Ъ-Сибирь», ранее о намерении бороться за пост главы города уведомили депутат горсовета от партии «Зеленые» Игорь Украинцев, военнослужащий Александр Трушакин, индивидуальные предприниматели Дмитрий Тайлаков и Роман Филитович, травматолог-ортопед ГБУЗ «Городская клиническая поликлиника № 20» Олег Хромин и помощник депутата законодательного собрания Новосибирской области, руководитель регионального отделения Партии пенсионеров Эдуард Кожемякин, временно не работающая Олеся Яхонтова.
Завтра, 15 марта, последний день приема документов от кандидатов.
Число претендентов на кресло мэра Новосибирска достигло девяти
По данным муниципального парламента, документы в конкурсную комиссию представили директор ООО «Правозащита» Игорь Данилов и директор Ассоциации судовладельцев Западной Сибири Александр Каракоцкий.