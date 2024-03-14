Число претендентов на кресло мэра Новосибирска достигло девяти

По данным муниципального парламента, документы в конкурсную комиссию представили директор ООО «Правозащита» Игорь Данилов и директор Ассоциации судовладельцев Западной Сибири Александр Каракоцкий.



Как сообщал «Ъ-Сибирь», ранее о намерении бороться за пост главы города уведомили депутат горсовета от партии «Зеленые» Игорь Украинцев, военнослужащий Александр Трушакин, индивидуальные предприниматели Дмитрий Тайлаков и Роман Филитович, травматолог-ортопед ГБУЗ «Городская клиническая поликлиника № 20» Олег Хромин и помощник депутата законодательного собрания Новосибирской области, руководитель регионального отделения Партии пенсионеров Эдуард Кожемякин, временно не работающая Олеся Яхонтова.



Завтра, 15 марта, последний день приема документов от кандидатов.