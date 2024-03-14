Протестующие у парламента Молдавии потребовали отставки премьера

В четверг Речан выступает в парламенте с отчетом о работе правительства за 2023 год. Участники акции выстроились у входа в парламент с плакатами, которые призывают правительство уйти в отставку.
«Сегодня власть объявила репрессии в отношении оппозиции. Власть не имеет никакого морального права считать себя конструктивной, все это происходит потому, что власть в агонии. Мы пришли сюда, чтобы дать им понять, что мы не боимся, мы пришли, чтобы высказать свое недовольство премьером, который представляет в парламенте отчет о работе», — заявил РИА Новости представитель партии «Возрождение» Вячеслав Жуков.
Протестующие недовольны увеличением расходов на оборону в ущерб сферам медицины и образования. Они полагают, что правительство не справляется с руководством страной, поэтому ее граждане сталкиваются с ростом тарифов на коммунальные услуги, инфляцией и долгами по зарплатам.
В Молдавии оппозиция с мая 2022 года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Санду, которая является неформальным лидером правящей партии «Действие и солидарность». Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия «Шор», представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий «Возрождение» и «Шанс», регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.