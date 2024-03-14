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Столтенберг признал использование ракет НАТО для ударов по кораблям ЧФ РФ

Вооруженные силы Украины ранее наносили удары по кораблям Черноморского флота России поставленными НАТО ракетами. Об этом 14 марта заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.
Источник: AFP 2023

Данные сведения он озвучил на пресс-конференции, представляя ежегодный доклад о деятельности блока. Трансляция мероприятия велась на YouTube-канале НАТО.

По словам Столтенберга, указанные удары украинских войск наносились ракетами Scalp и Storm Shadow. Он выразил мнение, что это «подтверждает важность увеличения поставок ракет» Киеву.

В конце декабря 2023 года Минобороны РФ сообщило, что в ходе отражения удара ВСУ в Феодосии был поврежден большой десантный корабль (БДК) «Новочеркасск». Удар осуществлялся с применением авиационных управляемых ракет. Средствами ПВО были уничтожены два самолета тактической авиации противника Су-24, которые осуществляли их пуск. О том, что для удара использовались ракеты Scalp и Storm Shadow, позже сообщало украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на спикера воздушных сил ВСУ Юрия Игната.

3 марта бывший главнокомандующий Вооруженными силами (ВС) Швеции Йохан Хедерстедт заявил в интервью, что Киеву в конфликте с Москвой не поможет никакое оружие, поскольку Украина не сможет противостоять российской спецоперации военным путем. Мнение о том, что увеличение поставок артиллерийских орудий и боеприпасов к ним спасут Киев, он назвал мифом, поскольку военно-промышленный комплекс в России активно развивается.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент РФ Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

НАТО