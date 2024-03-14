Столтенберг признал использование ракет НАТО для ударов по кораблям ЧФ РФ

Данные сведения он озвучил на пресс-конференции, представляя ежегодный доклад о деятельности блока. Трансляция мероприятия велась на YouTube-канале НАТО.
В конце декабря 2023 года Минобороны РФ сообщило, что в ходе отражения удара ВСУ в Феодосии был поврежден большой десантный корабль (БДК) «Новочеркасск». Удар осуществлялся с применением авиационных управляемых ракет. Средствами ПВО были уничтожены два самолета тактической авиации противника Су-24, которые осуществляли их пуск. О том, что для удара использовались ракеты Scalp и Storm Shadow, позже сообщало украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на спикера воздушных сил ВСУ Юрия Игната.
3 марта бывший главнокомандующий Вооруженными силами (ВС) Швеции Йохан Хедерстедт заявил в интервью, что Киеву в конфликте с Москвой не поможет никакое оружие, поскольку Украина не сможет противостоять российской спецоперации военным путем. Мнение о том, что увеличение поставок артиллерийских орудий и боеприпасов к ним спасут Киев, он назвал мифом, поскольку военно-промышленный комплекс в России активно развивается.
Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент РФ Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.