Столтенберг признал использование ракет НАТО для ударов по кораблям ЧФ РФ

В конце декабря 2023 года Минобороны РФ сообщило, что в ходе отражения удара ВСУ в Феодосии был поврежден большой десантный корабль (БДК) «Новочеркасск». Удар осуществлялся с применением авиационных управляемых ракет. Средствами ПВО были уничтожены два самолета тактической авиации противника Су-24, которые осуществляли их пуск. О том, что для удара использовались ракеты Scalp и Storm Shadow, позже сообщало украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на спикера воздушных сил ВСУ Юрия Игната.