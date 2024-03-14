Евгений Куйвашев пригласил представителей 34 стран на знаковые мероприятия

«Уверен, что посещение Свердловской области оставит у вас самые приятные впечатления, подарит яркие эмоции и радость встреч с интересными людьми, которые живут здесь, в самом центре России, — сказал Евгений Куйвашев. — В нашем регионе ежегодно проходит много мероприятий, направленных на укрепление международного сотрудничества».