Евгений Куйвашев пригласил представителей 34 стран на знаковые мероприятия

Глава региона ответил на их вопросы и пригласил на предстоящие экономические, культурные и спортивные мероприятия региона.
«Уверен, что посещение Свердловской области оставит у вас самые приятные впечатления, подарит яркие эмоции и радость встреч с интересными людьми, которые живут здесь, в самом центре России, — сказал Евгений Куйвашев. — В нашем регионе ежегодно проходит много мероприятий, направленных на укрепление международного сотрудничества».
В Екатеринбурге ежегодно проходит международная выставка ИННОПРОМ. На ней можно увидеть уникальную продукцию, которая выпускается в России. В сентябре в Москве и Екатеринбурге пройдут Всемирные игры дружбы.
В июне в Екатеринбурге пройдет крупнейший музыкальный фестиваль России «Уральская ночь музыки».
«МК-Урал» ранее писал, что 12 марта в Екатеринбург прибыли 57 иностранных участников Всемирного фестиваля молодежи, часть которого пройдет в столице Урала.
В Екатеринбург прилетели представители Непала, Бразилии, Сербии, Эквадора, Германии, Мексики, Армении, Венесуэлы, Аргентины, Намибии.