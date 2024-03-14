Кубань и Казахстан укрепляют отношения в разных сферах

— Кубанские предприятия имеют многолетний успешный опыт сотрудничества с казахскими партнерами. Уверен, наши взаимовыгодные отношения будут активно расширяться в самых различных сферах и выйдут на новый уровень. Важно и культурное взаимодействие, и экономическое, — сказал Вениамин Кондратьев.