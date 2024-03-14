Кубань и Казахстан укрепляют отношения в разных сферах

— Кубанские предприятия имеют многолетний успешный опыт сотрудничества с казахскими партнерами. Уверен, наши взаимовыгодные отношения будут активно расширяться в самых различных сферах и выйдут на новый уровень. Важно и культурное взаимодействие, и экономическое, — сказал Вениамин Кондратьев.
Глава региона напомнил, что в 2023 году товарооборот между Краснодарским краем и Казахстаном достиг 270 млн долларов США. Кубань экспортирует в соседнее государство удобрения, сельскохозяйственную продукцию.
Помимо сотрудничества в агропромышленной сфере, субъекты развивают и туристическое направление. Так, Даурен Абаев отметил, что республике важно перенять опыт круглогодичного отдыха на своей территории, пояснили «НИА-Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.
— Отдых в крае — качественный и круглогодичный. Это показатель того, что команда региона эффективно работает. Для нас важен ваш опыт, — подчеркнул Даурен Абаев.