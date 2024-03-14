МИД России запретил въезд в страну 227 гражданам США за русофобскую позицию

«В контексте ответных мер на постоянно расширяющиеся санкции, вводимые в массовом порядке американскими властями против граждан России за “поддержку Кремля и специальной военной операции”, въезд в Российскую Федерацию закрывается для 227 американцев».
В список внесены представители исполнительной власти, делового сообщества, СМИ и академических кругов, участвующих в разработке и реализации «русофобского курса нынешней администрации США», а также непосредственно вовлеченных в антироссийские акции.
В частности, въезд в Россию запретили советнику Госдепа Дереку Шолле, экс-послу в Москве Джону Салливану и пресс-секретарю Госдепа Мэтью Миллеру.
В МИД России отметили, что расширение стоп-листа призвано «на рефлекторном уровне» закрепить у американских политиков понимание, что «любые агрессивные поползновения не останутся безнаказанными и получат решительный отпор», заключили в МИД.
Всего под персональными санкциями Москвы находятся 2078 граждан США.