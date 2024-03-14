Аксенов назвал главную ценность событий Крымской весны

«К сожалению, 26 февраля, когда давка была возле парламента, погибли мужчина и женщина. В ходе дальнейших действий мы не потеряли ни одного человека, не был причинен ущерб инфраструктуре, не было грабежей, разбоев — никаких сопутствующих ситуаций, которые в таком процессе неминуемо могли бы возникнуть, если бы он был неуправляем или растянут. Только благодаря крымчанам данная повестка смогла реализоваться — было чувство объединения, все понимали значимость своего голоса. И конечно президент в первую очередь опирался на мнение крымчан. Россия должна была защитить этот выбор, что и произошло».