Аксенов назвал главную ценность событий Крымской весны

«Крымская весна для меня — прежде всего восстановление исторической справедливости. То, что было сделано в свое время Хрущевым — решение несправедливое, неправильное во всех отношениях, нечестное по отношению к нашей истории. Справедливость восторжествовала, Крым вернулся домой — это главная ценность», — сказал глава Крыма.
Он также отметил то, что полуостров вернулся в состав РФ бескровно и поблагодарил крымчан за проявленное единство, которое сделало возможным это историческое возвращение.
«К сожалению, 26 февраля, когда давка была возле парламента, погибли мужчина и женщина. В ходе дальнейших действий мы не потеряли ни одного человека, не был причинен ущерб инфраструктуре, не было грабежей, разбоев — никаких сопутствующих ситуаций, которые в таком процессе неминуемо могли бы возникнуть, если бы он был неуправляем или растянут. Только благодаря крымчанам данная повестка смогла реализоваться — было чувство объединения, все понимали значимость своего голоса. И конечно президент в первую очередь опирался на мнение крымчан. Россия должна была защитить этот выбор, что и произошло».
Полное интервью главы Республики Сергея Аксенова слушайте на радио «Спутник в Крыму» в четверг в 17:30.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом вопросе. Руководство России, со своей стороны, неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с РФ демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».