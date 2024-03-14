«Гиперзвуковые ракеты представляют угрозу и демонстрируют большие инвестиции России в развитие современных систем оружия, в то же время, я думаю, мы продемонстрировали, что у НАТО есть возможности защищаться против российских сверхзвуковых ракет… Это также демонстрирует важность усиливать ПВО и ПРО, не только качественно, но и количественно», — сказал он.
Столтенберг призвал укреплять ПВО и ПРО для защиты от гиперзвукового оружия РФ
БРЮССЕЛЬ, 14 мар — РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о необходимости качественно и количественно укреплять ПВО и ПРО альянса, в том числе для защиты от гиперзвукового оружия России.