Столтенберг призвал укреплять ПВО и ПРО для защиты от гиперзвукового оружия РФ

«Гиперзвуковые ракеты представляют угрозу и демонстрируют большие инвестиции России в развитие современных систем оружия, в то же время, я думаю, мы продемонстрировали, что у НАТО есть возможности защищаться против российских сверхзвуковых ракет… Это также демонстрирует важность усиливать ПВО и ПРО, не только качественно, но и количественно», — сказал он.