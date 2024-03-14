Международные наблюдатели на выборах прибыли в Свердловскую область

В частности, в регион приехали Юсуфф Лиади, гражданин Нигерии, Дэвис Акампурира, гражданин Уганды, и Сикуееос Давила Рикардо Алонсо, гражданин Мексики. Они проявили интерес к системе видеонаблюдения, у которой нет аналогов в мире.