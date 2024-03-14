Международные наблюдатели на выборах прибыли в Свердловскую область

В частности, в регион приехали Юсуфф Лиади, гражданин Нигерии, Дэвис Акампурира, гражданин Уганды, и Сикуееос Давила Рикардо Алонсо, гражданин Мексики. Они проявили интерес к системе видеонаблюдения, у которой нет аналогов в мире.
«Иностранные гости увидели, насколько высок интерес молодежи к президентским выборам — 100% мониторинговой группы являются студентами до 25 лет», — отметили в избиркоме.
Выборы президента России впервые пройдут в трехдневном формате. Из-за проведения голосования, как сообщал ЕАН, большинство школ Екатеринбурга уйдет на дистант 15 марта. 14 марта — сокращенный учебный день.