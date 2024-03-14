Наблюдатели из 106 стран получили аккредитацию на выборы в России

«По предварительным данным, представители 106 стран получили аккредитацию в качестве международных наблюдателей. По линии ЦИК, например, более чем в два раза увеличили географию аккредитованиях международных наблюдателей», — сказал он на открытии ситуационного центра по общественному наблюдению за голосованием в Общественной палате.
Как сообщил РИА Новости в начале марта спецпредставитель главы МИД по вопросам сотрудничества в области обеспечения права на свободу вероисповедания, посол по особым поручениям Геннадий Аскальдович, международные наблюдатели посетят избирательные участки во всех российских субъектах, включая Крым, ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области.
Собеседник агентства уточнил, что в регионах, которые подвергаются обстрелам со стороны ВСУ, введут максимальные меры безопасности.
На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.