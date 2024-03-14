Путин дал старт закладке 7-го энергоблока ЛАЭС и началу «конкретной работы» на ВСЖМ

Как пояснили в пресс-службе губернатора и правительства Ленобласти, энергоблоки поколения 3+ с водоводяными энергетическими реакторами мощностью 1200 МВт отвечают всем современным международным и отечественным требованиям по безопасности. Ввод в эксплуатацию 7-го энергоблока ЛАЭС позволит улучшить обеспечение жителей региона светом и теплом, а также создаст дополнительно почти 2 тыс. рабочих мест, отметили в областном правительстве.



Также 14 марта господин Путин поучаствовал в мероприятии, связанным с «началом конкретной работы по проекту ВСЖМ “Москва — Санкт-Петербург”». Ранее это анонсировал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.



«Особо подчеркну, что в ходе строительства должны применяться прежде всего отечественные разработки и оборудования. Это важно для дальнейшего укрепления технологической независимости страны», — подчеркнул в своем обращении президент. «Давайте начнем работу. Сегодня с вами договариваемся, что эта работа начинается», — резюмировал господин Путин.



«Ъ-СПб» писал, что ранее руководитель Росжелдора Алексей Дружинин заявил, что проработку концессионного соглашения по проекту высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Санкт-Петербург планируют завершить в апреле.



Напомним, что ВСЖМ пройдет по территории шести регионов: Москвы, Петербурга, Ленинградской, Новгородской, Тверской и Московской областей. С запуском ВСМ — при условии следования состава без остановок — минимально возможное время в пути между двумя столицами составит 2 часа 15 минут.