Неверовский: нас хотят втянуть в войну, но нам она не нужна

Неверовский оценил базу и готовность личного состава погранзаставы «Боровое» Крупко поделился планами по вводу новых погранзастав в регионе 14 марта в Лельчицком районе в торжественной обстановке открылся новый комплекс пограничной заставы «Боровое». Это подразделение охраняет участок государственной границы протяженностью более 45 км в белорусско-украинском направлении.
Александр Неверовский напомнил о поставленной Президентом Александром Лукашенко задаче — всем силовым ведомствам обеспечить мир и стабильность на территории Беларуси.
«Поскольку вы находитесь на передовом рубеже обороны наших национальных интересов, необходимо проявлять постоянную бдительность. На это обратил внимание глава государства при утверждении решения на охрану государственной границы в этом году», — сказал он, обращаясь к пограничникам.
Также заместитель государственного секретаря Совета безопасности обозначил непростую ситуацию по внешнему периметру границы.
«Сегодня нас хотят втянуть в войну, но нам она не нужна. Поэтому мы всегда должны быть готовы защитить свою страну от агрессора. Наши граждане должны спать спокойно, трудиться на благо своих семей, своего народа и государства. И на пограничников возлагается большая ответственность по решению этих задач, ведь служба на границе всегда была и поныне остается уделом сильных духом, смелых, выносливых и мужественных людей», — отметил он, поздравил с открытием нового комплекса и пожелал успеха.