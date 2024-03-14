Неверовский: нас хотят втянуть в войну, но нам она не нужна

«Сегодня нас хотят втянуть в войну, но нам она не нужна. Поэтому мы всегда должны быть готовы защитить свою страну от агрессора. Наши граждане должны спать спокойно, трудиться на благо своих семей, своего народа и государства. И на пограничников возлагается большая ответственность по решению этих задач, ведь служба на границе всегда была и поныне остается уделом сильных духом, смелых, выносливых и мужественных людей», — отметил он, поздравил с открытием нового комплекса и пожелал успеха.