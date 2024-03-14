Радий Хабиров вручил ключи от 163 новых авто руководителям медучреждений

«Мы сегодня продолжаем работу по укреплению и модернизации инфраструктуры здравоохранения. Вы знаете, эти все годы мы меняли автомобили “Скорой помощи”, мы обеспечили сельские наши поликлиники автомобилями для доставки пациентов, для проезда к ним. Вот немного вне внимания оставались республиканские медицинские учреждения, наши городские медицинские учреждения, детские санатории, стоматологии. Поэтому мы приняли решение пойти на финансовый лизинг и купить эти автомобили. Главное, чтобы нашим дорогим врачам и фельдшерам было удобно работать и была оперативная медицинская помощь», — сказал Радий Хабиров.
Легковушки приобретены в двух модификациях. Автомобили марки «Лада Гранта» оснащены бортовым компьютером, кондиционером, системой ЭРА-Глонасс, подогревом передних сидений, гидроусилителем рулевого управления, антиблокировочной системой с электронным распределением тормозных сил, комплектами зимних и летних шин. Для удобства санитарной обработки чехлы сидений из искусственной кожи.
Автомобили марки «Нива Тревел» незаменимы в отдаленных районах республики, особенно в условиях бездорожья, в зимние месяцы. Все автомобили были приобретены в лизинг и на таких же условиях республиканские клиники получат еще несколько десятков транспортных средств.
«Все эти годы мы стараемся укрепить материальную базу здравоохранения. С этого, собственно, всё и начинается. Почему тех же врачей не хватает? Не было нормальных условий для их работы, нормальных помещений и оборудования. На мой взгляд, мы сейчас эту ситуацию аккуратно правим.
Мы более 200 автомобилей купили, сегодня 169 передали. Это крепкие, рабочие “лошадки”, которые хорошо показали себя в эксплуатации. Я в молодости на “Ниве” катался, хорошая машина. Тут же вопрос не престижа или суперкомфорта, а простая задача — из пункта А в пункт Б привезти человека. Эти машины с этим спокойно справятся», — сказал Радий Хабиров, отвечая на вопрос ИА «Башинформ».