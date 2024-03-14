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Радий Хабиров вручил ключи от 163 новых авто руководителям медучреждений

Ключи от 163 новых автомобилей российского производства руководителям 61 медучреждения республики сегодня передал Глава Башкортостана Радий Хабиров. Он отметил, что оснащение автомобилями республиканских и городских учреждений здравоохранения, стоматологических поликлиник, медколледжей, детских санаториев выходит за рамки федерального проекта модернизации первичного звена.

«Мы сегодня продолжаем работу по укреплению и модернизации инфраструктуры здравоохранения. Вы знаете, эти все годы мы меняли автомобили “Скорой помощи”, мы обеспечили сельские наши поликлиники автомобилями для доставки пациентов, для проезда к ним. Вот немного вне внимания оставались республиканские медицинские учреждения, наши городские медицинские учреждения, детские санатории, стоматологии. Поэтому мы приняли решение пойти на финансовый лизинг и купить эти автомобили. Главное, чтобы нашим дорогим врачам и фельдшерам было удобно работать и была оперативная медицинская помощь», — сказал Радий Хабиров.

Легковушки приобретены в двух модификациях. Автомобили марки «Лада Гранта» оснащены бортовым компьютером, кондиционером, системой ЭРА-Глонасс, подогревом передних сидений, гидроусилителем рулевого управления, антиблокировочной системой с электронным распределением тормозных сил, комплектами зимних и летних шин. Для удобства санитарной обработки чехлы сидений из искусственной кожи.

Автомобили марки «Нива Тревел» незаменимы в отдаленных районах республики, особенно в условиях бездорожья, в зимние месяцы. Все автомобили были приобретены в лизинг и на таких же условиях республиканские клиники получат еще несколько десятков транспортных средств.

«Все эти годы мы стараемся укрепить материальную базу здравоохранения. С этого, собственно, всё и начинается. Почему тех же врачей не хватает? Не было нормальных условий для их работы, нормальных помещений и оборудования. На мой взгляд, мы сейчас эту ситуацию аккуратно правим.
Мы более 200 автомобилей купили, сегодня 169 передали. Это крепкие, рабочие “лошадки”, которые хорошо показали себя в эксплуатации. Я в молодости на “Ниве” катался, хорошая машина. Тут же вопрос не престижа или суперкомфорта, а простая задача — из пункта А в пункт Б привезти человека. Эти машины с этим спокойно справятся», — сказал Радий Хабиров, отвечая на вопрос ИА «Башинформ».