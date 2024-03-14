Радий Хабиров вручил ключи от 163 новых авто руководителям медучреждений

«Все эти годы мы стараемся укрепить материальную базу здравоохранения. С этого, собственно, всё и начинается. Почему тех же врачей не хватает? Не было нормальных условий для их работы, нормальных помещений и оборудования. На мой взгляд, мы сейчас эту ситуацию аккуратно правим.

Мы более 200 автомобилей купили, сегодня 169 передали. Это крепкие, рабочие “лошадки”, которые хорошо показали себя в эксплуатации. Я в молодости на “Ниве” катался, хорошая машина. Тут же вопрос не престижа или суперкомфорта, а простая задача — из пункта А в пункт Б привезти человека. Эти машины с этим спокойно справятся», — сказал Радий Хабиров, отвечая на вопрос ИА «Башинформ».