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Андрей Бочаров провел рабочую встречу с директором центра «Воин»

В Волгоградской области идет подготовка к открытию отделения Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания «Воин», детали этой работы 14 марта обсудили губернатор Андрей Бочаров и директор центра Игорь Казарезов.
Источник: администрация Волгоградской области

Центр «‎Воин» создан по поручению президента Владимира Путина, наш регион вошел в число пилотных, где будут открыты отделения. Планируется, что обучение курсантов организуют на базе комплекса «Юный ястреб» им. Героя Советского Союза А. М. Числова. На этой площадке уже активно реализуются проекты патриотического воспитания молодежи.

Площадка объединила в себе авиационный и конный клубы, в настоящее время здесь продолжается строительство инфраструктуры для спортивного лагеря «Авангард». Также в Среднеахтубинском районе расположится региональный казачий центр. Благодаря социальной газификации объекты комплекса будут работать круглогодично и принимать в разы больше курсантов — пуск голубого топлива состоялся 12 марта с участием главы региона Андрея Бочарова, руководства компании «Газпром» и партии «Единая Россия».