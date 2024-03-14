Андрей Бочаров провел рабочую встречу с директором центра «Воин»

Площадка объединила в себе авиационный и конный клубы, в настоящее время здесь продолжается строительство инфраструктуры для спортивного лагеря «Авангард». Также в Среднеахтубинском районе расположится региональный казачий центр. Благодаря социальной газификации объекты комплекса будут работать круглогодично и принимать в разы больше курсантов — пуск голубого топлива состоялся 12 марта с участием главы региона Андрея Бочарова, руководства компании «Газпром» и партии «Единая Россия».