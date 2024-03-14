Деятельность оппозиционной партии «Шанс» могут ограничить на полгода — министр юстиции

КИШИНЕВ, 14 мар — Sputnik.Деятельность оппозиционной партии «Шанс» в Молдове планируется ограничить на срок до полугода, если ее руководство не представит в ближайшее время финансовые отчеты о расходах в ходе прошедших в ноябре прошлого года выборов в местные органы власти. Об этом в телеэфире заявила министр юстиции республики Вероника Михайлов-Морару.