Деятельность оппозиционной партии «Шанс» могут ограничить на полгода — министр юстиции

КИШИНЕВ, 14 мар — Sputnik.Деятельность оппозиционной партии «Шанс» в Молдове планируется ограничить на срок до полугода, если ее руководство не представит в ближайшее время финансовые отчеты о расходах в ходе прошедших в ноябре прошлого года выборов в местные органы власти. Об этом в телеэфире заявила министр юстиции республики Вероника Михайлов-Морару.
«Министерство юстиции потребует от партии “Шанс” предоставить в течение пяти дней информацию о расходах в ходе выборов. Иначе, согласно статье 21 закона о политических партиях, мы будем иметь право ограничить деятельность партии на срок до шести месяцев с применением ряда ограничений».
По словам главы Минюста, ведомство уже подготовило соответствующий проект постановления, который передаст в ЦИК в ближайшее время.
Распоряжением КЧС от 3 ноября 2023 года все кандидаты от политической партии «Шанс» были сняты с всеобщих местных выборов, назначенных на 5 ноября. Избирательные комиссии обязали проставить во всех бюллетенях напротив имен кандидатов от политформирования штамп Retras («Выбыл»).
Во вторник, 12 декабря, судьи Апелпалаты Кишинева аннулировали данное решение КЧС. Комиссия должна была опубликовать документ на сайте правительства. В тот же день в кабмине заявили, что обжалуют в Высшей судебной палате вердикт Апелляционного суда.
На следующий день, 13 декабря, премьер-министр Дорин Речан в ходе заседания правительства, которое транслируется онлайн, предложил всем запомнить имена судей Кишиневской апеллпалаты, которые вынесли постановление об аннулировании решения Комиссии по ЧС.