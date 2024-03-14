В Гомельской области откроют еще две погранзаставы в этом году

МИНСК, 14 мар — Sputnik. Мир и безопасность — это приоритет в нынешней время и особенно в Гомельской области, заявил председатель облисполкома Иван Крупко.
По его словам, в Гомельской области постоянно проводятся учения силового блока, сил территориальной обороны. Тем самым создаются условия для обеспечения суверенитета страны.
«В этом году мы еще введем две новые заставы и одну заставу реконструируем», — сказал Иван Крупко на открытии погранзаставы «Боровое».
В сообщении пресс-службы Гомельского облисполкома говорится, что новая погранзастава находится в ведении Мозырского погранотряда.
Новую заставу начали строить в 2022 году в рамках программы «Совершенствование пограничной безопасности Союзного государства».
Председатель Гомельского облисполкома напомнил пограничникам, что «охрана нашей границы сегодня — это не только защита приграничных территорий, но и обеспечение безопасности государства».
По его мнению, белорусские пограничники защищают государство и охраняют спокойную жизнь белорусов от международного терроризма и нелегальной миграции.