Главе Татарстана рассказали о планах возрождения Казанской духовной академии

Раис Татарстана Рустам Минниханов вместе с митрополитом Казанским и Татарстанским Кириллом посетил Казанский Богородицкий монастырь.
Главе республики рассказали о планах возрождения Казанской духовной академии. Гости осмотрели аварийное здание храма Николы Тульского, настоятельского и сестринского корпусов, а также церковно-приходской школы.
Минниханов поручил подготовить все необходимые документы и определить стоимость восстановления объектов, сообщает пресс-служба руководителя.
Ранее стало известно, что в казанских поселках Кадышево и Константиновка проведут реконструкцию мостов.