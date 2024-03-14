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Главе Татарстана рассказали о планах возрождения Казанской духовной академии

Рустам Минниханов посетил Казанский Богородицкий монастырь.
Источник: Комсомольская правда

Раис Татарстана Рустам Минниханов вместе с митрополитом Казанским и Татарстанским Кириллом посетил Казанский Богородицкий монастырь.

Главе республики рассказали о планах возрождения Казанской духовной академии. Гости осмотрели аварийное здание храма Николы Тульского, настоятельского и сестринского корпусов, а также церковно-приходской школы.

Минниханов поручил подготовить все необходимые документы и определить стоимость восстановления объектов, сообщает пресс-служба руководителя.

Ранее стало известно, что в казанских поселках Кадышево и Константиновка проведут реконструкцию мостов.

РПЦ