Уровень абсолютной бедности в Молдавии достиг рекордного уровня

КИШИНЕВ, 14 мар — РИА Новости. Уровень абсолютной бедности в Молдавии впервые в ее истории достиг уровня в 31%, заявила на заседании парламента депутат от оппозиционного блока коммунистов и социалистов Диана Караман.
«Уровень абсолютной бедности вырос и составил 31% от общего количества населения. Впервые в истории республики мы имеем такую цифру, касающуюся уровня абсолютной бедности. О каком качестве управления мы можем говорить, когда 31% наших граждан входят в категорию абсолютной бедности?».
По ее словам, 1,3% населения Молдавии живут на 50 леев (2,83 доллара) в день, что составляет менее 3 долларов. Депутат отметила, что рост зарплат в республике отстает от роста уровня инфляции.
«Мы говорим о стагнации, о деградации зарплат… Также у нас выросла безработица на 1,5%, смертность в два раза превышает миграцию, рост миграции отмечен — в день 300 человек уезжают из Молдавии», — добавила депутат, пояснив, что люди уезжают, поскольку не видят для себя возможности развития.
В Молдавии оппозиция с мая 2022 года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии «Действие и солидарность». Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия «Шор», представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий «Возрождение» и «Шанс», регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.