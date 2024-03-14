Памфилова заявила, что релоканты готовят провокации на выборах президента

«Поскольку бесплатный сыр только в мышеловке, они свою мышеловку словили и должны отработать. Поэтому часть из них поднатаскали, они вернулись, часть из них еще здесь сидела. Они готовят провокации из-за рубежа, когда нас забрасывают разного рода большим потоком фейковых сообщений, чтобы “утопить” членов комиссии в таком бюрократическом омуте», — сказала Памфилова в эфире канала «Россия 24».
Она отметила, что ЦИК знает о возможных провокациях.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.