Памфилова заявила, что релоканты готовят провокации на выборах президента

«Поскольку бесплатный сыр только в мышеловке, они свою мышеловку словили и должны отработать. Поэтому часть из них поднатаскали, они вернулись, часть из них еще здесь сидела. Они готовят провокации из-за рубежа, когда нас забрасывают разного рода большим потоком фейковых сообщений, чтобы “утопить” членов комиссии в таком бюрократическом омуте», — сказала Памфилова в эфире канала «Россия 24».