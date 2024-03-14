Глава МИД Молдовы — о росте оборонного бюджета страны: «немножко смешно»

По словам главы МИД, военный бюджет страны меньше бюджета некоторых футбольных клубов в Европе, хотя за год и вырос на 68%. Попшой назвал этот показатель «немножко смешным», поскольку в последние 30 лет на военные нужды «направлялись мизерные суммы — 0,3% от ВВП, их почти не было». Молдова запланировала в этом году направить на оборону 0,55% от ВВП, в среднесрочной перспективе правительство нацелено на 1%.