Глава МИД Молдовы — о росте оборонного бюджета страны: «немножко смешно»

КИШИНЕВ, 14 мар — Sputnik. Молдова резко повысила оборонный бюджет, но это «немножко смешно», об этом в телеэфире рассказал министр иностранных дел республики Михаил Попшой.
По словам главы МИД, военный бюджет страны меньше бюджета некоторых футбольных клубов в Европе, хотя за год и вырос на 68%. Попшой назвал этот показатель «немножко смешным», поскольку в последние 30 лет на военные нужды «направлялись мизерные суммы — 0,3% от ВВП, их почти не было». Молдова запланировала в этом году направить на оборону 0,55% от ВВП, в среднесрочной перспективе правительство нацелено на 1%.
«Я иногда смотрю на бюджеты футбольных клубов Европы, тот же “Реал Мадрид”, других больших футбольных клубов. У них линия обороны стоит дороже, чем наши инвестиции в национальную армию. Поэтому инвестировать еще есть куда».
В бюджете Молдовы на 2024 год на сектор обороны выделено 1,96 миллиарда леев (чуть более 100 миллионов евро), что на 262 миллиона леев больше, чем годом ранее.
Мадридский «Реал», по версии Forbes, в 2023 году возглавил рейтинг 30 самых дорогих клубов мира — его стоимость составляет 6,07 миллиарда долларов. Второе и третье места занимают «Манчестер Юнайтед» (6 миллиардов долларов) и «Барселона» (5,51 миллиарда долларов) соответственно.
Постоянный нейтралитет республики закреплен в статье 11 ее Конституции, а статья 142 устанавливает, что любые изменения в отношении суверенного, независимого статуса и нейтралитета Молдовы могут быть внесены только после одобрения большинством граждан на референдуме.