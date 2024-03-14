Путин поручил разобраться с вопросами по энергетической установке в космосе

«Ядерная энергетическая установка, о которой вы упомянули. Работу в космосе финансировать нужно вовремя», — сказал Путин, обращаясь к вице-премьеру Денису Мантурову.
Президент обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину и первому вице-премьеру Андрею Белоусову, призвал определить приоритеты, так как есть вопросы, требующие дополнительного внимания.
«Потому что эта тема, она важная. Вроде как мы все привыкли к тому, что у нас здесь есть такие компетенции, которыми другие страны не обладают, но нужно ей уделить особое внимание, чтобы она: а — развивалась и б — могла бы быть использована в будущем для решения тех задач, которые могут и должны решаться с помощью этих технологий», — добавил президент.