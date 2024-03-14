«Не буду скрывать»: Путин рассказал о своем отношении к Играм будущего в Казани

«И хотел бы Вас и всех тех, кто занимался подготовкой и проведением Игр будущего, поблагодарить за это мероприятие. Не буду скрывать, что относился к этому — положительно, разумеется, и хотел, чтобы и наши молодые люди, и гости получили удовольствие от общения, — но все-таки относился как к легкой, современной развлекательной программе, а это получилось очень серьезным мероприятием. Вы, действительно, были правы, это хороший старт для будущего».