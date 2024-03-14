Le Monde узнала, что Макрон обещал отправить французских военных в Одессу

По данным газеты, Макрон, который некогда хотел выступить в роли посредника по урегулированию ситуации на Украине и много раз созванивался с президентом России Владимиром Путиным, отказался от этой роли осенью 2022 года после «окончательного обмена мнениями по вопросу обеспечения безопасности Запорожской АЭС».

В июне 2023 года, когда Макрон высказался за скорейшее вступление Украины в НАТО, французские власти начали рассматривать вариант с отправкой войск на Украину в условиях «величайшей секретности», выяснила Le Monde. Такой план, по данным издания, обсуждали в том числе на Совете безопасности в Елисейском дворце 12 июня 2023 года.

Также, пишет газета, 21 февраля Макрон в портретном зале Елисейского дворца после церемонии «пантеонизации» героя Франции Мисака Манушяна и его жены Мелинэ заявил перед несколькими гостями мероприятия: «В любом случае, в наступающем году мне придется послать некоторых ребят в Одессу». Le Monde отмечает, что на этом мероприятии Макрон выступал «держа в руке стакан виски».

Через пять дней, по итогам встречи в Париже с лидерами европейских государств, президент Франции публично допустил , что западные войска могут быть отправлены на территорию Украины.

«Сегодня нет консенсуса относительно отправки наземных войск официальным, предполагаемым и одобренным образом. Но в будущем ничего исключать нельзя», — сказал тогда Макрон. В то же время он отметил, что такая возможность «упоминалась среди вариантов».

«Роль военных состоит в том, чтобы всегда готовить максимальное количество возможных вариантов, чтобы помочь с военно-политическим решением президента республики», — заявил Le Monde начальник штаба французской армии Пьер Шилль.

Вместе с тем он отметил, что главной целью заявления Макрона 26 февраля, в котором он впервые не стал исключать отправку западных войск на Украину, является «политическое и стратегическое послание России». «Украина не должна проиграть. Это наша миссия и наш интерес», — подчеркнул Шилль.

Le Monde отмечает, что с конца 2023 года украинские войска сдают позиции в Донбассе, а «слабость» ВСУ вызывает беспокойство в Париже. Как рассказал газете один из бывших французских министров на условиях анонимности, позиция президента Франции по возможной отправке войск на Украину «законная по существу», однако является «катастрофическим дипломатическим маневром», поскольку почти не получила международной поддержки.