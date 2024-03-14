Le Monde узнала, что Макрон обещал отправить французских военных в Одессу

По данным газеты, Макрон, который некогда хотел выступить в роли посредника по урегулированию ситуации на Украине и много раз созванивался с президентом России Владимиром Путиным, отказался от этой роли осенью 2022 года после «окончательного обмена мнениями по вопросу обеспечения безопасности Запорожской АЭС».
Также, пишет газета, 21 февраля Макрон в портретном зале Елисейского дворца после церемонии «пантеонизации» героя Франции Мисака Манушяна и его жены Мелинэ заявил перед несколькими гостями мероприятия: «В любом случае, в наступающем году мне придется послать некоторых ребят в Одессу». Le Monde отмечает, что на этом мероприятии Макрон выступал «держа в руке стакан виски».
Через пять дней, по итогам встречи в Париже с лидерами европейских государств, президент Франции публично допустил, что западные войска могут быть отправлены на территорию Украины.
«Сегодня нет консенсуса относительно отправки наземных войск официальным, предполагаемым и одобренным образом. Но в будущем ничего исключать нельзя», — сказал тогда Макрон. В то же время он отметил, что такая возможность «упоминалась среди вариантов».
«Роль военных состоит в том, чтобы всегда готовить максимальное количество возможных вариантов, чтобы помочь с военно-политическим решением президента республики», — заявил Le Monde начальник штаба французской армии Пьер Шилль.
Вместе с тем он отметил, что главной целью заявления Макрона 26 февраля, в котором он впервые не стал исключать отправку западных войск на Украину, является «политическое и стратегическое послание России». «Украина не должна проиграть. Это наша миссия и наш интерес», — подчеркнул Шилль.
Информированные источники газеты также рассказали, что некоторые союзники французского президента, в том числе канцлер Германии Олаф Шольц и президент США Джо Байден, по-прежнему ошеломлены «макроновским креном». «Когда вы проводите встречи дома, вы должны обеспечить консенсус. Путин, должно быть, доволен, а Елисейский дворец сейчас пытается ограничить ущерб», — отметил один из источников Le Monde.
Заявление французского президента об отправке западных войск на Украину раскритиковали как в России, так и на Западе. Генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что у НАТО нет планов посылать войска на Украину, а альянс не является стороной конфликта, как и его союзники.
В Минобороны Франции пояснили позднее, что Макрон не имел в виду отправку военных для участия в боях, а говорил об обучении и помощи ВСУ в использовании западной военной техники и разминировании в рамках расширения поддержки Киева.
Однако уже Politico 9 марта сообщило о создании Парижем коалиции стран, готовых к потенциальной отправке своего военного контингента на Украину. По данным издания, эту инициативу поддержали Литва, Латвия и Эстония. Не исключил подобного варианта развития событий и глава МИД Польши Радослав Сикорский.
В Кремле предупреждали, что появление военных НАТО на Украине сделает неизбежным конфликт с Россией. Вместе с тем глава российского МИДа Сергей Лавров утверждал, что на Украине уже есть кадровые британские и французские военнослужащие.