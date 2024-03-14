Постпредство России призвало ООН оценить данные о наемниках на Украине

«Вниманию (официального представителя генсека ООН — ред.) Стефана Дюжаррика и всего Секретариата ООН (представлена) статистика по участию иностранных наёмников в боевых действиях на стороне киевского режима», — написал Успенский в своем Telegram-канале.
«Материал опубликован министерством обороны, в том числе на официальных языках ООН, русском и английском. Сослаться на их незнание или на то, что “не видели”, будет невозможно», — указал он.
Согласно приведенным данным Минобороны РФ, почти 6 тысяч иностранных наемников, прибывших на Украину воевать на стороне киевского режима, убиты в ходе специальной военной операции, «лидер» в этом списке — Польша. Отмечается, что с 24 февраля 2022 года общее количество иностранных наемников, прибывших на Украину, составило 13,387 тысячи. При этом к настоящему времени подтверждено уничтожение 5962 иностранных наемников.
«Безусловным лидером» по числу убитых боевиков является Польша (прибыло 2960, уничтожено 1497), отмечает Минобороны; из Грузии прибыли 1042 боевика — 561 был уничтожен. Прибывшие из США 1113 «солдат удачи» потеряли убитыми 491 человека. Уничтожено более 40% канадских наемников (422 из 1005). Из 822 боевиков, прибывших из Великобритании, уничтожено 360, говорится в сообщении.
Из Румынии прибыло 784 наемника, уничтожено 349, из Германии — 235 и 88 соответственно, отмечает МО РФ.
Минобороны также указало, что «Франция, на всех уровнях опровергающая наличие на территории Украины своих наемников, потеряла уже 147 боевиков из 356 прибывших».