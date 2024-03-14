Постпредство России призвало ООН оценить данные о наемниках на Украине

Согласно приведенным данным Минобороны РФ, почти 6 тысяч иностранных наемников, прибывших на Украину воевать на стороне киевского режима, убиты в ходе специальной военной операции, «лидер» в этом списке — Польша. Отмечается, что с 24 февраля 2022 года общее количество иностранных наемников, прибывших на Украину, составило 13,387 тысячи. При этом к настоящему времени подтверждено уничтожение 5962 иностранных наемников.