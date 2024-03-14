Украина в 1991 году была готова отказаться от Крыма, заявили в Симферополе

«Много лет спустя я имел возможность разговаривать с экс-президентом Украины Кравчуком (Леонид Кравчук — ред.), совершенно отрицательный персонаж в истории Крыма, который рассказывал ситуацию с Беловежской пущей и говорил, что тогда вопроса по Крыму не стояло, а если бы стоял, то мы готовы были пожертвовать не только Крымом, а вообще всем чем угодно. Так хотелось страшно независимости узкой западноукраинской глубоко закомплексованной группе населения», — сказал Константинов в эфире телеканала «Крым 24». По его словам, в начале 90-х годов в период распада СССР не хватило политической воли довести начатое до конца и добиться включения Крыма обратно в состав России.