ЦИК рассказал о проблемах с безопасностью на избирательных участках в ПМР

«С точки зрения безопасности на участках в Приднестровье — это прямо очень горячий вопрос. Будем надеяться, что там все пройдёт спокойно и благополучно, и наши граждане, которых там очень много, смогут принять участие в выборах президента и исполнить свой гражданский долг. Тем более, что с точки зрения вопросов безопасности для суверенитета Молдовы это никаких угроз не несет», — отметил Андреев РИА Новости.