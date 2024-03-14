ЦИК рассказал о проблемах с безопасностью на избирательных участках в ПМР

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. В Центризбиркоме надеются, что выборы президента РФ в Приднестровье пройдут спокойно, однако отмечают там проблемы с безопасностью на участках, рассказал член ЦИК Павел Андреев.
«С точки зрения безопасности на участках в Приднестровье — это прямо очень горячий вопрос. Будем надеяться, что там все пройдёт спокойно и благополучно, и наши граждане, которых там очень много, смогут принять участие в выборах президента и исполнить свой гражданский долг. Тем более, что с точки зрения вопросов безопасности для суверенитета Молдовы это никаких угроз не несет», — отметил Андреев РИА Новости.
Он добавил, что с точки зрения принудительного закрытия избирательных штабов официальные власти Молдовы не контролируют территорию Приднестровья.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Основное голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.