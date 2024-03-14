В ДНР завершилось досрочное голосование на выборах президента

«Мы сегодня работаем уже пятый день. Как видите, люди с предприятий, люди приезжают из институтов, из других городов. Делаем придомовые обходы… Людей очень много желающих… Сегодня последний день досрочного голосования, а 15-го, 16-го и 17-го числа мы будем работать в режиме голосования в помещении на участке… Хочу сказать, что… конечно, людей ожидаем, но очень большой процент уже сделали свой выбор», — рассказала член избирательной комиссии № 577 Анна Образцова.
В свою очередь избиратели отмечают удобство в организации досрочного голосования.
«Это очень удобно, потому что у нас сейчас такое время, когда опасно куда-либо выходить. Подъехали по дому, каждый сделал свой выбор. Старые бабушки, которые не могут далеко пройтись, смогли проголосовать», — сказала Мария.
Ранее в среду в центральной избирательной комиссии ДНР сообщили, что предварительная явка на досрочном голосовании на выборах президента России в ДНР превысила 47%.
Как сообщал РИА Новости председатель избиркома республики Владимир Высоцкий, досрочное голосование на выборах президента России в ДНР вызвано вопросами обеспечения безопасности. Голосование на отдельных участках началось 25 февраля 2024 года и проводилось на территориях, расположенных вблизи линии боевого соприкосновения. Полномасштабное досрочное голосование в республике стартовало 10 марта.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Основное голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.