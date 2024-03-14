В ДНР завершилось досрочное голосование на выборах президента

«Мы сегодня работаем уже пятый день. Как видите, люди с предприятий, люди приезжают из институтов, из других городов. Делаем придомовые обходы… Людей очень много желающих… Сегодня последний день досрочного голосования, а 15-го, 16-го и 17-го числа мы будем работать в режиме голосования в помещении на участке… Хочу сказать, что… конечно, людей ожидаем, но очень большой процент уже сделали свой выбор», — рассказала член избирательной комиссии № 577 Анна Образцова.