В избирательные комиссии на выборы доставили почти сто тонн бюллетеней

«Тридцать пять тысяч двести восемьдесят посылок с бюллетенями для голосования на выборах президента доставлено в территориальные и участковые избирательные комиссии Российской Федерации. Общий вес отправлений составил 98,7 тонны. Данные предоставлены ФГУП “Главный центр специальной связи”, которое обеспечивало доставку бюллетеней к предстоящим выборам», — сказали в пресс-службе.
«Спецсвязь» перевозила отправления, которые связаны с подготовкой и проведением выборов, с конца января до середины марта. В территориальные избиркомы поступили 10,5 тысячи посылок с книгами «ФЗ № 19. О выборах президента Российской Федерации» и почти 18 тысяч посылок с книгами «ФЗ № 67. Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». Также компания доставила почти 7 тысяч посылок со специальными знаками для избирательных бюллетеней, 115 отправлений с защитными марками для сейф-пакетов и почти 2 тысячи посылок со значками для членов избирательных комиссий.
«ФГУП ГЦСС является эксклюзивным органом по оказанию этой услуги в Российской Федерации. Для нас это почетная обязанность, указывающая на зрелость “Спецсвязи” в системе ценностей гражданского общества страны. Вся документация была доставлена четко в срок и без нарушений», — прокомментировал Иван Гайченя, руководитель ФГУП «Главный центр специальной связи».
Ранее в четверг председатель Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что на выборы президента РФ изготовлено более 113,5 миллиона избирательных бюллетеней, они доставлены во все участки в каждый из 89 субъектов РФ.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.