В избирательные комиссии на выборы доставили почти сто тонн бюллетеней

«Спецсвязь» перевозила отправления, которые связаны с подготовкой и проведением выборов, с конца января до середины марта. В территориальные избиркомы поступили 10,5 тысячи посылок с книгами «ФЗ № 19. О выборах президента Российской Федерации» и почти 18 тысяч посылок с книгами «ФЗ № 67. Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». Также компания доставила почти 7 тысяч посылок со специальными знаками для избирательных бюллетеней, 115 отправлений с защитными марками для сейф-пакетов и почти 2 тысячи посылок со значками для членов избирательных комиссий.