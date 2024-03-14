Все хорошо, все хорошо: премьер Речан представил отчет о работе правительства за 2023 год

КИШИНЕВ, 14 мар — Sputnik. Премьер-министр Молдовы Дорин Речан представил на пленарном заседании парламента в четверг отчет о работе правительства за 2023 год.
В зале присутствовали 94 депутата, в том числе от оппозиционного Блока коммунистов и социалистов (БКС) и запрещенной в Молдове партии «Шор». БКС развернули баннеры с лозунгами: «Пятая колонна PAS», «Свалка истории», «PAS не нойте столько, работать!».
Все хорошо, и даже лучше
В своем докладе Речан рассказал, что 2023 год стал «поворотным моментом», отметив «значительный прогресс Республики Молдова на пути к европейской интеграции».
«Мы ожидаем, что 2024 год будет таким же динамичным и богатым на значительные успехи во всех областях внешней политики. (…) Республика Молдова сосредоточилась на привлечении инвестиций и продвижении экспорта, эффективно используя возможности, предоставляемые важными торговыми соглашениями», — сказал премьер.
К достижениям кабмина он также причислил укрепление диалога с Румынией, Украиной и США, сосредоточение усилий на вопросах безопасности и экономическом сотрудничестве, а также обеспечение современных и доступных консульских услуг для диаспоры.
Однако перечисление премьером успехов вызвало резкую критику со стороны оппозиции. Так, Речан заявил: несмотря на сокращение экономического роста на международном уровне, он с правительством обеспечил рост зарплат и доходов в Молдове. Депутат от фракции БКС Диана Караман в ответ привела данные официальной статистики.
«Уровень абсолютной бедности вырос почти до 31%, уровень зарплаты не достигает инфляционного уровня кроме прокуроров, министров и судей КС, в полтора раза увеличилась безработица, 30% бюджетников получают зарплаты меньше 4000 леев, что ниже прожиточного минимума и это в условиях, когда министры получают в 10 раз больше, чем прожиточный минимум», — отметила она.
В ответ на это Речан посоветовал депутату: «Не используйте фальшивые цифры и не интерпретируйте их».
Магия цифр и их интерпретация
Депутат БКС Олег Рейдман в ходе представления отчета правительства констатировал манипулирование цифрами.
«Понятно, что вы в должности премьера находитесь с февраля прошлого года, но тем не менее вы член команды, прибывавший в этой власти все это время. И почему-то говорите только о 2023 годе, хотя в нарушении закона ни в 2022, ни в 2021-м правительство с отчетом не выходило, и в результате приходится констатировать манипулирование цифрами. Мы опираемся на цифры только из государственной статистики, а они говорят следующее: на фоне роста зарплаты потребление растет, бедность растет… Вот смотрите, за два с половиной года зарплаты выросли на 48%, цены — плюс 50%, цены на продукты — плюс 60%. Что делать населению?» — задал вопрос депутат.
Речан перечислил как при его правительстве повысились пенсии, зарплаты, единовременных пособий, кроме того, были введены компенсации. А потом признал, что всех этих повышений не хватает для достойной жизни.
Депутат от запрещенной в Молдове партии «Шор» Регина Апостолова спросила главу кабмина, каков размер внешнего долга республики и сколько поколений будут эти долги отдавать.
«По отношению к ВВП Республики Молдова внешний и внутренний госдолг падает», — сказал Дорин Речан.
На уточняющий вопрос, каков же процент внешнего долга, премьер ответил: «На данный момент спад составляет 3 процентных пункта и достигает 34%».
Диана Караман призвала правительство Речана уйти в отставку.
«Повышение зарплат о которых сегодня говорил господин Речан, не догоняют инфляцию. При этом, есть и позитивная практика — зарплаты министров, прокуроров, судей Конституционного суда. Это единственные люди, которым повысили зарплаты на уровень инфляции», — заявила Караман.
Она также сообщила, что только в 2022 году 3200 человек выехали из страны, то есть в день по 30 человек. При этом, как уточнила Караман, уезжают люди не потому, что в регионе война, а потому что граждане не видят тут своего будущего из-за бедности и безработицы.
Синдром Даннинга-Крюгера
Власти страдают синдромом Даннинга-Крюгера, заявил, комментируя отчет премьера, депутат от БКС Адриан Албу. Уточнив, что «это расстройство, когда человек, имеющий низкий уровень компетенции в какой-либо теме, начинает мнить себя знатоком этой темы, делая ошибки и принимает неудачные решения, но не осознаёт своих ошибок из-за неполноты знаний, умений и навыков».
«После этого фееричного отчёта премьера, мы все поняли, как хорошо живём. Но давайте посмотрим на то, что у нас есть в реальности. (…) Дорога в Бумбэта, на которую были потрачены миллионы, есть уголовное дело и мы все с нетерпением ждём, когда виновные будут привлечены к ответственности. Многомиллионные радары, которые купили для того, чтобы так и не обнаружить упавший дрон. Схемы при покупке газа. Почему вы молчите, о тоннах мазута, которые были закопаны? Рост госдолга Молдовы. А что вы создали? Комиссию про преветтингу, которая издевается над родственниками судей. Центр “Патриот”, введение тотальной цензуры. Подчинение НАЦ и Генпрокуратуры, чтобы запугивать депутатов от оппозиции», — заявил Албу.
Независимый депутат, член оппозиционной партии «Возрождение» Василий Боля отметил, что правительство Молдовы занимается ее милитаризацией, а население страны беднеет.
«Сегодня на трибуну парламента вышел премьер Речан, чтобы рассказать о работе правительства Молдовы за 2023 год и как они всех нас сделали счастливыми. Честно скажу, гордиться нечем. Власть начала милитаризацию Молдовы, тратя сотни миллионов леев на военное оборудование. Народ Молдовы беднеет с каждым днем», — заявил парламентарий.
По его словам, «плюсы» экономики могут почувствовать на себе только министры и депутаты парламента от правящей партии «Действие и солидарность», зарплата которых стала выше. Боля отметил, что в прошлом году среди них было 40 миллионеров, а в этом — уже 63.
Вице-спикер парламента, член правящей партии PAS Дойна Герман также взяла слово после отчета премьера.
«Боже упаси! Серьезно, так много вранья и токсичной лжи, агрессивной манипуляции в этом пленарном зале не было с тех пор, как существует молдавский парламентаризм», — заявила Герман после выступления председателя правительства. Затем она спохватилась и уточнила, что имела в виду депутатов от оппозиции.
Зачитав доклад, Речан покинул зал парламента вместе со всем составом правительства.
«В какой стране, в каком европейском государстве могло произойти то, что произошло сейчас у нас? Когда правительство, отчитавшись перед парламентом, игнорирует и уходит с заседания парламента, причем — с согласия председателя. Ну это безобразие… Я бы настоял, чтобы господин Гросу (спикер, — ред.) сейчас заставил правительство вернуться в зал заседаний, но наверняка он этого не сделает, потому что сам дал добро на его уход», — возмутился самый возрастной депутат парламента, народный избранник от БКС Эдуард Смирнов. «Речан, уходи!».
Отчет премьер зачитывал на фоне протестной акции, которую перед зданием парламента проводила оппозиционная партия «Возрождение».Участники акции требовали отставки Речана. В руках митингующие держали плакаты с надписями «Речан, где хорошие времена?», «Хотим Молдову без PAS», «В отставку!».
«Надеемся, что этот политический сезон, то есть весенне-летний будет последним для нынешнего созыва», — отметил активист «Возрождения» Юрий Витнянский.
«Сегодня мы не только здесь, на улице, требуем отставки правительства и премьера, но и наши депутаты в парламенте будут задавать ему те самые неудобные вопросы, которые они пытаются спрятать», — заявил он.
«Дорин Речан: Сегодня в Молдове самое современное медицинское оборудование в мире. Ну, закусывать надо, домн прим-министру. Чего ж тогда все родственники правящей власти лечатся за границей? Лечитесь дома», — прокомментировал выступление премьера в парламенте муниципальный советник Бельц от партии «Возрождение» Вячеслав Жуков.
Перед началом заседания депутаты от расформированной фракции запрещенной партии «Шор» предложили внести в повестку законопроект об установлении минимальной пенсии на уровне не менее 5 000 леев. Независимые депутаты парламента выступили с инициативой отменить оплату коммунальных услуг для ветеранов Великой Отечественной войны. Они также предложили, чтобы пенсионерам и многодетным семьям, в случае, если они не могут оплачивать коммунальные счета, не начислялась пеня. Все эти инициативы были отвергнуты правящим большинством.