Все хорошо, все хорошо: премьер Речан представил отчет о работе правительства за 2023 год

«После этого фееричного отчёта премьера, мы все поняли, как хорошо живём. Но давайте посмотрим на то, что у нас есть в реальности. (…) Дорога в Бумбэта, на которую были потрачены миллионы, есть уголовное дело и мы все с нетерпением ждём, когда виновные будут привлечены к ответственности. Многомиллионные радары, которые купили для того, чтобы так и не обнаружить упавший дрон. Схемы при покупке газа. Почему вы молчите, о тоннах мазута, которые были закопаны? Рост госдолга Молдовы. А что вы создали? Комиссию про преветтингу, которая издевается над родственниками судей. Центр “Патриот”, введение тотальной цензуры. Подчинение НАЦ и Генпрокуратуры, чтобы запугивать депутатов от оппозиции», — заявил Албу.