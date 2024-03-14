Литва попросила Еврокомиссию запретить экспорт российского и белорусского зерна

«Этой резолюцией мы стремимся консолидировать парламенты всех стран ЕС, чтобы можно было принять общеевропейское решение без необходимости для отдельных стран вводить запрет», — сказал он (цитата по BNS). Пранцкетис добавил, что в Евросоюз ежегодно поступает продуктов питания из России на €2 млрд.
Сейчас российское и белорусское зерно не находится под санкциями ЕС и свободно поступает в Литву для дальнейшей транспортировки и для внутреннего пользования. В феврале решение о запрете импорта российского и белорусского зерна приняла Латвия. В марте правительство республики утвердило перечень запрещенных к ввозу продуктов.
С призывом к ЕК ввести запрет на импорт продуктов питания из России 4 марта обратилась Польша. Эту инициативу поддержала премьер-министр Литвы Ингрид Шимоните. По словам польского премьер-министра Дональда Туска, это решение было частью ответа правительства республики протестующим фермерам, которые недовольны беспошлинным ввозом зерна из Украины и считают неконтролируемыми потоки сельхозпродукции в республику.
Евгений Белоусов