Литва попросила Еврокомиссию запретить экспорт российского и белорусского зерна

«Этой резолюцией мы стремимся консолидировать парламенты всех стран ЕС, чтобы можно было принять общеевропейское решение без необходимости для отдельных стран вводить запрет», — сказал он (цитата по BNS). Пранцкетис добавил, что в Евросоюз ежегодно поступает продуктов питания из России на €2 млрд.