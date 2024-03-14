В Архангельской области на судах и островах досрочно проголосовали более 4 тыс. человек

«4 162 избирателя проголосовали досрочно, из них 950 человек — на 56 судах в плавании», — сказала Плотицына.
2 847 человек проголосовали в отдаленных труднодоступных населенных пунктах, на Новой Земле досрочно отдали голоса 176 человек. Полностью завершено голосование на самой северной территории России — архипелаге Земля Франца-Иосифа. Здесь проголосовали 189 избирателей.
Члены избирательных комиссий добирались до мест досрочного голосования в основном автотранспортом и снегоходами, в том числе при помощи сотрудников МЧС, на островные территории — вертолетами.
Труднодоступные территории, где проходило досрочное голосование, находятся в Верхнетоемском, Виноградовском, Котласском, Красноборском, Лешуконском, Мезенском, Приморском, Онежском, Плесецком и Шенкурском округах и районах, а также на Новой Земле.