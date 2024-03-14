В Архангельской области на судах и островах досрочно проголосовали более 4 тыс. человек

2 847 человек проголосовали в отдаленных труднодоступных населенных пунктах, на Новой Земле досрочно отдали голоса 176 человек. Полностью завершено голосование на самой северной территории России — архипелаге Земля Франца-Иосифа. Здесь проголосовали 189 избирателей.