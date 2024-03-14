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В Архангельской области на судах и островах досрочно проголосовали более 4 тыс. человек

АРХАНГЕЛЬСК, 14 марта. /ТАСС/. Досрочное голосование на выборах президента России завершилось в Архангельской области, в нем приняли участие более 4,1 тыс. избирателей, сообщила ТАСС секретарь областной избирательной комиссии Елена Плотицына.
Источник: РИА "Новости"

«4 162 избирателя проголосовали досрочно, из них 950 человек — на 56 судах в плавании», — сказала Плотицына.

2 847 человек проголосовали в отдаленных труднодоступных населенных пунктах, на Новой Земле досрочно отдали голоса 176 человек. Полностью завершено голосование на самой северной территории России — архипелаге Земля Франца-Иосифа. Здесь проголосовали 189 избирателей.

Члены избирательных комиссий добирались до мест досрочного голосования в основном автотранспортом и снегоходами, в том числе при помощи сотрудников МЧС, на островные территории — вертолетами.

Труднодоступные территории, где проходило досрочное голосование, находятся в Верхнетоемском, Виноградовском, Котласском, Красноборском, Лешуконском, Мезенском, Приморском, Онежском, Плесецком и Шенкурском округах и районах, а также на Новой Земле.