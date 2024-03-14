ЦИК передал МИД данные о россиянах, которые будут голосовать за рубежом

«Мы видим, что число наших граждан, которые пошли по этому пути, весьма велико, и это, конечно, очень интересная статистика. Мы передали эту информацию МИД РФ, который сейчас сможет чуть более гибко, основываясь в том числе на этих цифрах, выстроить работу своих участков в предстоящие дни голосования», — сказал Андреев РИА Новости.