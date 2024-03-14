«Просим отнестись с пониманием»: замакима Алматы обратился к горожанам

«Сегодня в Алматы обильный снегопад: на текущий момент выпало порядка 10 см снега. Сейчас очисткой дорог от снега занято 367 единиц техники, работают в 11 колонн. В целях предотвращения гололедных явлений уже использовано более 400 тонн противогололедного материала. Продолжается очистка тротуаров, автобусных остановок и пешеходных переходов. Мы перешли на круглосуточный режим работы. Просим отнестись с пониманием», — сказал Алишер Абдыкадыров.