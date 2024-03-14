ЕС предоставил молдавской таможне ИТ-оборудование на сумму в 1,3 миллиона евро

КИШИНЕВ, 14 мар — Sputnik. ИТ-оборудование и услуги для эффективного управления потоками товаров и людей на сумму в 1,3 миллиона евро получила Таможенная служба Молдовы от Европейского союза, церемония передачи прошла в четверг в присутствии посла ЕС Яниса Мажейкса, главы миссии Международной организации по миграции в Молдове (МОМ) Ларса Йохана Лённбака и руководителя Таможенной службы Молдовы Игоря Талмазана.
Он поблагодарил за помощь партнеров из Евросоюза, отметив, что деньги направлены на финансирование двух проектов.
«Средства предусмотрены в рамках двух проектов внешней помощи, финансируемых ЕС. Это повысит потенциал по управлению миграционным потоком, стимулирует цифровизацию и упрощение таможенных процедур, поможет профподготовке сотрудников, противодействию незаконному трансграничному трафику и содействует повышению безопасности границ».
Янис Мажейкс отметил, что «вклад в размере 1,3 миллиона евро отражает долгосрочное сотрудничество между ЕС и Республикой Молдова в поддержку совместного контроля с Украиной».
«Мы твердо уверены, что эта поддержка укрепит ИТ-системы, а также возможности мобильности и контроля Таможенной службы», — отметил Ларс Йохан Лённбак.
Переданное оборудование и услуги предназначены для модернизации центральной информационной системы Таможенной службы. Также были установлены камеры видеонаблюдения и сопутствующее программное обеспечение для обеспечения функциональности систем видеонаблюдения и автоматического распознавания номеров в новой информационной системе — Frontiera.
Также при финансовой поддержке ЕС Таможенная служба была оснащена десятью автомобилями для обеспечения оперативного и мобильного реагирования в экстренных ситуациях. В то же время для недавно отремонтированного пограничного пункта Скулены были предложены камеры наблюдения, серверы и ИТ-оборудование, а также модульные уличные светодиодные экраны.