ЕС предоставил молдавской таможне ИТ-оборудование на сумму в 1,3 миллиона евро

Также при финансовой поддержке ЕС Таможенная служба была оснащена десятью автомобилями для обеспечения оперативного и мобильного реагирования в экстренных ситуациях. В то же время для недавно отремонтированного пограничного пункта Скулены были предложены камеры наблюдения, серверы и ИТ-оборудование, а также модульные уличные светодиодные экраны.