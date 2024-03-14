Молдавский парламент лишил Таубер депутатского иммунитета

КИШИНЕВ, 14 мар — РИА Новости. Парламент Молдавии проголосовал за лишение депутатского иммунитета вице-председателя запрещенной в республике партии «Шор» Марину Таубер, передает корреспондент РИА Новости.
«За решение о лишении депутата Таубер проголосовало 57 депутатов», — объявил спикер законодательного органа Игорь Гросу.
Депутаты рассматривали соответствующий вопрос более пяти часов, заслушивая доклад парламентской комиссии.
Ранее в четверг в парламент поступил запрос от генеральной прокуратуры о снятии депутатской неприкосновенности с Таубер для возможности ее задержания, ареста, обыска и отправления в суд на основании подозрений по статье 303 пункту три Уголовного кодекса Молдавии — «вмешательство в осуществление правосудия и уголовного преследования».