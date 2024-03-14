Молдавский парламент лишил Таубер депутатского иммунитета

Ранее в четверг в парламент поступил запрос от генеральной прокуратуры о снятии депутатской неприкосновенности с Таубер для возможности ее задержания, ареста, обыска и отправления в суд на основании подозрений по статье 303 пункту три Уголовного кодекса Молдавии — «вмешательство в осуществление правосудия и уголовного преследования».