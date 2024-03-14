МИД прокомментировал запрет на литовские товары. На очереди Латвия?

Напомним, в четверг правительство Беларуси установило запрет на импорт из Литвы отдельных товаров, включая продукты питания, строительные изделия и бытовую технику.
Кроме того, отдельным решением правительства также введен запрет на перемещение через пункты пропуска на белорусско-литовской границе ряда товаров, ввозимых для реализации на территории Беларуси, независимо от страны их происхождения.
«С принятием последнего документа импортный товаропоток сможет поступать в Беларусь только по альтернативным маршрутам в обход территории Литвы. Это негативно скажется на работе многочисленных литовских логистических операторов и приведет к ощутимой потере их доходов в связи с существенным сокращением товарооборота».
В ведомстве подчеркнули, что указанные запреты не затрагивают товары, ввозимые на территорию Беларуси для личного пользования.
«Что касается возможных претензий представителей литовского бизнеса, то их следует адресовать собственным властям, которые принимают решения, идущие вразрез с национальными интересами», — отметили в министерстве.
В МИД также заявили, что санкции Литвы и Латвии бесперспективны и «лишь усиливают самоизоляцию наших прибалтийских соседей, подрывают их и без того слабеющий экономический потенциал».
«Призываем Вильнюс и Ригу привнести в свою политику больше самостоятельности, взвешенности и ориентированности на истинные интересы собственного народа», — добавили в министерстве.