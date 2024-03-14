На Камчатке и Чукотке открылись участки для голосования на выборах

Так, на Камчатке в 8:00 15 марта (23:00 мск 14 марта) заработали почти 200 пунктов для голосования. Всего в крае сформировали 319 участков, часть из них — 124 — находились на судах в море, их задействовали в проведении досрочных выборов.
Как рассказал РИА Новости заместитель председателя камчатской краевой избирательной комиссии Игорь Шамраев, в досрочном голосовании приняли участие более восьми тысяч человек. Это граждане, находящиеся на труднодоступных и удаленных территориях, на метеостанциях, маяках, пограничных заставах, в оленеводческих бригадах, родовых общинах, на горнодобывающих и рыбопромышленных предприятиях.
Кроме того, около 43 тысяч жителей региона приняли участие в электронном досрочном голосовании.
В течение всех трех дней в регионе будут работать более 600 наблюдателей. Всего, по данным на 1 января, на Камчатке зарегистрированы 225 612 избирателей.
На Чукотке в 08:00 15 марта (23:00 мск 14 марта) открылись 55 участков для голосования.
При этом, по данным регионального избиркома, уже более 3,5 тысячи человек сделали свой выбор досрочно. В том числе это касается специалистов оленеводческих бригад и сотрудников самого северного заповедника страны — «Остров Врангеля», расположенного в Северном Ледовитом океане.
Досрочное голосование также прошло на маяке «Русская Кошка» на косе в Анадырском лимане и на отдаленных шахтах.
По состоянию на 1 января, в регионе зарегистрировано 32 705 избирателей, из них свыше 9,5 тысячи — в Анадыре.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.