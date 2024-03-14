Губернатор Камчатского края проголосовал на выборах президента России

Первые участки на выборах президента открылись 08.00 (23.00 мск) на Камчатке и Чукотке.
«Как и обещал, принял участие в голосовании по выбору президента России в первый же день выборов. Вся процедура заняла буквально пару минут. Приглашаю всех присоединиться — сегодня мы выбираем будущее нашей страны!» — написал Солодов в Telegram-канале.
Он опубликовал соответствующий скрин из мобильного телефона, из которого следует, что он принял участие в дистанционном электронном голосовании.
Правительство Камчатского края сообщило, что уже утром Солодов вместе семьей прибыл на избирательный участок № 21.
В свою очередь корреспондент РИА Новости стал свидетелем, как Солодов отдал свой голос, находясь на избирательном участке, но использовав для участия в ДЭГ свой мобильный телефон.