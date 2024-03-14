В ЦИК открыли видеостену для наблюдения за выборами президента

«Позвольте мне запустить этот процесс. Так символически мы даем старт, начало исторической президентской кампании, равной по значимости которой в истории новой России еще не было», — сказала глава ЦИК Элла Памфилова в ходе открытия видеостены.
Экраны, расположенные в атриуме Центризбиркома, будут транслировать 192 участка для голосования на выборах президента России.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.