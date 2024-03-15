Зампред ЦИК осудил попытки помешать выборам за рубежом

«Мы вышли на финишную прямую, когда началось голосование. На мой взгляд, это точно неординарное событие не только для России, но и для мира. Все на это смотрят и думают: а что же получится? Мы считаем, что право принимать решение есть только у народа Российской Федерации… Все эти инсинуации вокруг этих выборов, попытка помешать этим выборам, попытка закрыть избирательные участки за рубежом, попытки атаковать наши избирательные участки в приграничье и в новых субъектах РФ, на мой взгляд, они бессмысленны, потому что народ все равно свое слово скажет, несмотря ни на что… Я думаю, что мы будем пока по итогам этого голосования иметь результат, который их за рубежом разочарует. Но это точка зрения наших людей, нашего народа», — сказал Булаев журналистам.