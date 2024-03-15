Антонов заявил, что посольству России в США поступают угрозы

«Нам поступает очень много провокационных звонков, угроз. Мы знаем, что планируются антироссийские акции как около посольств и консульств, так и попытка проникнуть будет на территорию нашего посольства, и — не сорвать, это просто не получится, — а осложнить (выборы — Прим. ред.), испортить нам настроение», — сказал Антонов.
Ранее глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что за рубежом готовится целый ряд провокаций на участках, где будут голосовать россияне на выборах президента.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.