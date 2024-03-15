Антонов заявил, что посольству России в США поступают угрозы

«Нам поступает очень много провокационных звонков, угроз. Мы знаем, что планируются антироссийские акции как около посольств и консульств, так и попытка проникнуть будет на территорию нашего посольства, и — не сорвать, это просто не получится, — а осложнить (выборы — Прим. ред.), испортить нам настроение», — сказал Антонов.