Макрон не видит «ничего личного» в отсутствии у него диалога с Путиным

«Я без сомнений являюсь главой государства, который говорил с ним больше всех, — сказал Макрон в эфире телеканала France 2. — Это не холод, здесь нет ничего личного. И я не хочу делать это личным, в этом нет никакого смысла. Это не художественная литература, не роман и не сериал».