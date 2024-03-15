Макрон не видит «ничего личного» в отсутствии у него диалога с Путиным

«Я без сомнений являюсь главой государства, который говорил с ним больше всех, — сказал Макрон в эфире телеканала France 2. — Это не холод, здесь нет ничего личного. И я не хочу делать это личным, в этом нет никакого смысла. Это не художественная литература, не роман и не сериал».
Он отметил, что в начале конфликта на Украине несколько раз созванивался с президентом РФ.
Ранее Путин заявил, что Москва готова взаимодействовать с Парижем, если у французской стороны будет такой интерес. По словам главы российского государства, у него с Макроном были хорошие рабочие отношения, однако президент Франции их прекратил.