Сенатор рассказала о досрочном голосовании в ЛНР

«Это (Первомайск — ред.) один из прифронтовых районов, один из опасных участков Луганской Народной Республики, поэтому здесь, как и в нескольких других районах, было организовано предварительное голосование. Нарушений не зафиксировано. Активность у людей очень высокая», — сказала журналистам Лантратова, прибывшая в Первомайск.