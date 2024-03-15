Захарова напомнила Румынии о войне против СССР на стороне Гитлера

По ее словам, долг простили «несмотря на все те зверства, что творили румынские союзники Гитлера на нашей земле. А это ни много ни мало 300 млн долларов репараций, т.е., если перевести на сегодняшние деньги, получится что-то в районе 4 млрд долларов».