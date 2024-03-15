В Приморском и Хабаровском краях начались выборы президента России

В 2024 году выборы президента России впервые проходя в течение трех дней. Ранее в пятницу участки уже открылись на Чукотке и Камчатке.
Голосование в первый день выборов стартовало в Приморье в 8.00 (1.00 мск). «Отрылись 1262 стационарных участка и 39 в местах временного пребывания избирателей», — сказал РИА Новости представитель краевого избиркома. Как уточнили агентству в правительстве региона, за ходом выборов будут следить свыше 3 тысяч наблюдателей. В дни голосования в школах Владивостока, где располагаются избирательные участки, уроки отменены.
С 13 марта в Приморье проходило досрочное голосование в труднодоступных и отдаленных районах. Первыми начали голосовать жители Красноармейского округа, в том числе староверы, которые несколько лет назад переехали в Приморье из Уругвая и Боливии по программе переселения соотечественников.
Численность избирателей на 1 января в Приморье составляет 1 412 745 человек. Явка на выборах президента РФ в 2018 году, когда голосование проходило один день, в Приморье составила 55,44 процента.
В Хабаровском крае утром в пятницу открылись 743 избирательных участка, рассказал РИА Новости председатель избирательной комиссии региона Денис Кузьменко. Всего изготовлено 950 900 бюллетеней. В списки включено 939 015 избирателей. Досрочное голосование проходило с 25 февраля для жителей отдаленных поселений, лесозаготовителей, оленеводов и работников метеостанций в 15 районах края. Досрочно проголосовали уже свыше 12,5 тысячи избирателей. Всего же такая возможность в регионе есть у более чем 13 тысяч человек.
В марте 2018 года на выборах президента в Хабаровском крае, по данным краевого избиркома, явка составила 64,23 процента, тогда проголосовали 648 550 человек.
Участки открылись в 8:00 местного времени и в ЕАО. По информации избирательной комиссии региона, на 1 января 2023 года в области числится 118 713 избирателей. В автономии организованы 160 избирательных участков. В дни голосования дополнительно открылись еще два временных участка — в инфекционной и областной больницах.
На выборах президента в 2018 году итоговая явка в Еврейской автономии составила 60,25 процента при общем количестве избирателей 128 844. В этом регионе Путин тогда набрал 67,48 процента голосов.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.