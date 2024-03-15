В Приморском и Хабаровском краях начались выборы президента России

В Хабаровском крае утром в пятницу открылись 743 избирательных участка, рассказал РИА Новости председатель избирательной комиссии региона Денис Кузьменко. Всего изготовлено 950 900 бюллетеней. В списки включено 939 015 избирателей. Досрочное голосование проходило с 25 февраля для жителей отдаленных поселений, лесозаготовителей, оленеводов и работников метеостанций в 15 районах края. Досрочно проголосовали уже свыше 12,5 тысячи избирателей. Всего же такая возможность в регионе есть у более чем 13 тысяч человек.