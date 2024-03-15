В Приморье стартовали трехдневные выборы президента

Также в Приморье создано 213 судовых участков и 39 — в местах пребывания. Временные участки созданы на предприятиях с непрерывным циклом работы, в медицинских учреждениях, в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых, в аэропорту Владивостока и в иных местах, которые являются местами пребывания избирателей.