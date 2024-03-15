В Приморье стартовали трехдневные выборы президента

В Приморье с 8 утра началось голосование за президента России, которое впервые пройдет в три дня — до 20 часов 17 марта, сообщает ИА PrimaMedia.
В списке четыре кандидата — Владислав Даванков (Новые люди), Владимир Путин (самовыдвижение), Леонид Слуцкий (ЛПДР) и Николай Харитонов (КПРФ).
Как отметили в Крайизбиркому, в регионе будут работать 1262 избирательных участка. Половина из них — 630 — оснащены камерами видеонаблюдения. Остальная часть оснащена средствами видеофиксации.
Узнать свой участок можно благодаря сервисам на сайте ЦИК России (12+), в личном кабинете избирателя на портале Госуслуг (12+), в приложении ЦИК России (12+) ВКонтакте (16+).
Также в Приморье создано 213 судовых участков и 39 — в местах пребывания. Временные участки созданы на предприятиях с непрерывным циклом работы, в медицинских учреждениях, в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых, в аэропорту Владивостока и в иных местах, которые являются местами пребывания избирателей.
На выборах президента в Приморье досрочно проголосовало около 10 тысяч избирателей.
Крайизбирком завершил подготовку к многодневному голосованию.
В досрочном голосовании по информации на 14 марта приняло участие 0,75 процента избирателей. Большинство из них — на судовых участках.
Всего на территории Приморского края по состоянию на 1 января зарегистрировано 1 412 745 избирателей.
На этих выборах в регионе будут задействованы все 153 КОИБа (умные урны), находящиеся в распоряжении региона. Они будут использоваться на участках во Владивостоке, Арсеньеве, Уссурийске, Артеме и Находке.
За ходом голосования и подсчета голосов на протяжении трех дней в Приморье будут следить 7 317 наблюдателей. Из них 1 937 представила региональная Общественная палата. Остальные — кандидаты и партии.
Помимо наблюдателей на участках вправе присутствовать аккредитованные представители СМИ. В целом в крае на сегодняшний день аккредитовано 93 представителя от 24-х средств массовой информации.
Отметим, что первые данные по предварительным итогам выборов могут появиться в Приморье не ранее 4 утра 18 марта — пока не закроется последний УИК в стране.
Приморье выбирает президента России: день первый. Онлайн.
В регионе стартовало голосование на избирательных участках.