В Крыму назвали три главных достижения в составе России

По его словам, второе достижение — уверенность в завтрашнем дне. «Уверенность для людей, для народа — это очень важно: знать точно, что завтра все будет хорошо, мы будем двигаться вперёд, развиваться. Такая уверенность была у советских людей, вплоть до последних лет существования СССР. А затем нас её лишили, заставили думать и выживать в каждый отдельно взятый день. Теперь жизненная перспектива к нам вернулась», — подчеркнул глава парламента.