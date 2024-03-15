В Крыму назвали три главных достижения в составе России

Крым в этом году отмечает десятую годовщину воссоединения полуострова с Россией. Она проходит под девизом «Крымская весна — все началось с нас». В регионе по этому случаю запустили в соцсетях флешмоб «СпасибоЗаКрым».
«Первое и самое главное достижение — мы вернулись на Родину, в свою родную цивилизационную среду. Это самое важное. Исполнилась вековая мечта многих крымчан и политиков, которые мечтали, но были уверены, что им не суждено дожить до исполнения этой мечты», — сказал Константинов РИА Новости.
По его словам, второе достижение — уверенность в завтрашнем дне. «Уверенность для людей, для народа — это очень важно: знать точно, что завтра все будет хорошо, мы будем двигаться вперёд, развиваться. Такая уверенность была у советских людей, вплоть до последних лет существования СССР. А затем нас её лишили, заставили думать и выживать в каждый отдельно взятый день. Теперь жизненная перспектива к нам вернулась», — подчеркнул глава парламента.
И третье достижение, по его словам, — инфраструктурные преобразования Крыма, которые стали достижением последнего десятилетия и преобразили полуостров до неузнаваемости.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».