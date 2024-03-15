Rheinmetall сообщил о планах построить четыре оружейных завода на Украине

В компании отметили, что украинские заводы, которые столкнулись с нехваткой боеприпасов, будут использоваться для производства снарядов, боевых машин и систем противовоздушной обороны. «Украина сейчас наш важнейший партнер. Мы видим потенциальный доход от продаж от €2 до €3 млрд в год», — сказал глава Rheinmetall Армин Паппергер на презентации о работе концерна в 2023 году.