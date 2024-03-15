Rheinmetall сообщил о планах построить четыре оружейных завода на Украине

В компании отметили, что украинские заводы, которые столкнулись с нехваткой боеприпасов, будут использоваться для производства снарядов, боевых машин и систем противовоздушной обороны. «Украина сейчас наш важнейший партнер. Мы видим потенциальный доход от продаж от €2 до €3 млрд в год», — сказал глава Rheinmetall Армин Паппергер на презентации о работе концерна в 2023 году.
Как передает AFP, оборот Rheinmetall в 2023 году вырос на 12%, до €7,1 млрд. Чистая прибыль выросла на 9%, до €0,6 млрд. Согласно прогнозам концерна, в 2024 году с учетом нынешних реалий объем продаж впервые увеличится до €10 млрд.
17 февраля стало известно, что на полях Мюнхенской конференции Rheinmetall подписал меморандум с украинским партнером о строительстве завода по производству боеприпасов на Украине. 49% акций нового предприятия будут принадлежать партнеру из Украины — о ком идет речь, не уточнялось. Завод ежегодно будет производить «шестизначное количество» боеприпасов калибра 155 мм.
В январе Армин Паппергер заявил о намерении концерна «в кратчайшие сроки» построить в Германии завод по производству боеприпасов для поставок Украине. В декабре Rheinmetall получил заказ на поставку ВСУ в 2025 году артиллерийских снарядов на €142 млн. В 2024 году Украина, как ожидается, получит около 40 тыс. снарядов из предыдущего заказа.
Лусине Баласян