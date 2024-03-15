Рогов заявил, что Зеленский начал чистки в рядах ВСУ

«Здесь главное — понимать, что Украина сегодня — это банановая республика. И переворот в ней возможен только по согласованию с кураторами, в данном случае американцами или британцами. Ни тем, ни другим сегодня одобрять попытку государственного переворота невыгодно по той простой причине, что это снизит легитимность и так нелегитимного режима на подконтрольной им территории», — сказал Рогов.