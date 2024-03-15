Рогов заявил, что Зеленский начал чистки в рядах ВСУ

Ранее представитель российских силовых структур рассказал РИА Новости, что российские специалисты получили доступ к закрытому ресурсу в Telegram «Парабеллум», в котором представители элитных подразделений ВСУ, службы безопасности Украины и нацбатов «всерьез обсуждают варианты свержения действующей власти и командования ВСУ», а также планируют создать радикальную партию с боевым крылом.
«Зеленского ненавидят, он грабит армию, отправляет людей на убой, принимает идиотские решения по проведению военных действий. Согласно полученным оперативным данным, после того, как Зеленскому доложили о возможном бунте, он отдал приказ начать зачистку в командном составе украинских войск, что особенно обострилось на фоне отставки главкома ВСУ (Валерия) Залужного», — сказал Рогов.
«Здесь главное — понимать, что Украина сегодня — это банановая республика. И переворот в ней возможен только по согласованию с кураторами, в данном случае американцами или британцами. Ни тем, ни другим сегодня одобрять попытку государственного переворота невыгодно по той простой причине, что это снизит легитимность и так нелегитимного режима на подконтрольной им территории», — сказал Рогов.