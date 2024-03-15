Боррель считает, что исход конфликта на Украине будет решен в ближайшие месяцы

«Многие аналитики ожидают крупного российского наступления этим летом, и Украина не может дожидаться результатов выборов в США», — добавил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности. Если Россия добьется успеха на Украине, полагает Боррель, «это будет иметь серьезные последствия для Америки и для сложившейся системы союзов, выстроенных вокруг США и Европы». По его словам, при таком сценарии «ни одна страна больше не может быть уверена», что Соединенные Штаты «придут на помощь любому союзнику», подвергшемуся нападению.