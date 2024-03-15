Боррель считает, что исход конфликта на Украине будет решен в ближайшие месяцы

«Именно этой весной, этим летом и до осени будет решен [исход] войны на Украине», — утверждал Боррель. Он рассказал, что во время встреч в США обсуждал возможные последствия победы России. По его версии, Москва якобы «на этом не остановится». «Следующие месяцы будут решающими», — сказал он, добавив, что «все, что должно быть сделано, должно быть сделано быстро».
«Многие аналитики ожидают крупного российского наступления этим летом, и Украина не может дожидаться результатов выборов в США», — добавил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности. Если Россия добьется успеха на Украине, полагает Боррель, «это будет иметь серьезные последствия для Америки и для сложившейся системы союзов, выстроенных вокруг США и Европы». По его словам, при таком сценарии «ни одна страна больше не может быть уверена», что Соединенные Штаты «придут на помощь любому союзнику», подвергшемуся нападению.
Запрос Белого дома
Американская администрация ранее направила в Конгресс запрос на дополнительные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, начавшемся в США 1 октября 2023 года, прежде всего для оказания помощи Израилю и Украине и для противодействия КНР и РФ в АТР. В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти во главе с президентом США демократом Джо Байденом хотела бы получить около $106 млрд.
Дальнейшая судьба запроса и альтернативных законопроектов остается неясной. Несколько республиканцев в Палате представителей и Сенате высказывались в последние месяцы против продолжения оказания Киеву финансовой поддержки. Спикер нижней палаты республиканец Майк Джонсон последовательно предупреждал о намерении увязать дальнейшую помощь Украине с ужесточением контроля на южной границе США.
13 февраля Сенат при поддержке части республиканцев принял альтернативный вариант законопроекта, предусматривающий выделение $95 млрд на помощь Украине, Израилю и Тайваню. Однако этот пакетный документ не содержит положений об ужесточении мер контроля на южной границе США.